L’ASD Atletico Argentina comunica di aver ultimato le pratiche di tesseramento del calciatore Domenico Soscara. Difensore di grande esperienza, sarà a disposizione di mister Stecca già domenica per la sfida in trasferta contro il Riva Ligure.

