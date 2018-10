A MARE : 3 eventi in rete per la Giornata del Contemporaneo, sabato 13 ottobre, tra il museo Jean Cocteau di Mentone e Bordighera Alta

A cura di

Silvia Alborno per qui presenti – associazione per lo sviluppo di arti e culture

Françoise Leonelli conservatrice Musée Jean Cocteau – collection Séverin Wunderman

a MARE – tre eventi dedicati alla 14esima Giornata del Contemporaneo AMACI

Quest’anno il tema scelto e realizzato da Marcello Maloberti porta a riflettere sul mare ed il viaggio più o meno migratorio. Gli eventi a Mare si inscrivono spontaneamente in questi temi.

Info www.amaci.org

COLLECTION VESSEL-Invitation au voyage

Sabato 13 ottobre, in occasione della 14esima edizione della GdC indetta da AMACI -associazione dei musei d’arte contemporanea italiani- la randonnée del Contemporaneo transfrontaliero partirà alle 10 del mattino da Mentone, con l’installazione collection Vessel-invitation au voyage.

Le sale del museo Cocteau ospiteranno i mobili-sculture della collezione “Vessel”-ideata e realizzata dagli architetti designer Ginevra Grilz e Fabrizio Alborno- attualmente esposti alla Biennale di Architettura di Venezia, nella sezione Design.

Il 13 e 14 ottobre negli orari di apertura del museo.

Musée Jean Cocteau-collection Séverin Wunderman 2, Quai de Monléon, Menton -France.

MY GARDEN – open studio

Il tour continua a Bordighera Alta, alle porte del sentiero del Beodo con le sue palme millenarie, dove Davide Puma accoglierà i visitatori nella villa-laboratorio in cui da mesi sta lavorando con intensità e passione.

L’evento è my garden-open studio: le luminose stanze della villa occhieggianti la bianca torre di villa Garnier immersa nel suo magico giardino ospiteranno i grandi formati di Davide con le sue fantasmagoriche nature interiori.

Sabato 13 ottobre tra le 14.30 e le 17.30..

Domenica 14 ottobre tra le 10 e le 12 – le 14.30 e le 17.30.

in via del Beodo 10 – Bordighera Alta

VOICES FROM THE PAST- opere materiche

La randonnée del Contemporaneo transfrontaliero si concluderà sempre qui, con un evento finissage sabato 13 ottobre, tra le 18 e le 20, tra le opere in viaggio nel tempo e nello spazio di Patrizia Salles.

15 settembre -14 ottobre h 16-19 dal giovedì alla domenica .

Piazza del Popolo, Bordighera Alta.