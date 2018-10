Si è concluso con un successo che è andato ben oltre le previsioni, il primo “Memorial Fabiola Brancato”, una corsa non competitiva organizzata a Ventimiglia, alla quale hanno partecipato bambini e adulti di ogni età, per dare voce a quello che era il grande desiderio di Fabiola, la giovane donna ventimigliese scomparsa lo scorso 22 marzo, ovvero: far conoscere a tutti l’importanza della prevenzione contro i tumori.

Il progetto di una maratona è stato quindi portato avanti dalla famiglia di Fabiola e sostenuto, con grande forza e amicizia, dall’Associazione Noi4You (sportello di ascolto e aiuto contro la violenza) della quale faceva parte Fabiola e dalla Lilt.

Numerosi gli sponsor che hanno aderito offrendo contributi e doni di vario genere; anche l’Associazione ALBINTIMILIUM, presente con un gazebo di scambio libri, ha devoluto il ricavato in beneficenza per sostenere sia la LILT- per contribuire alla ricerca- che l’Associazione NOI4YOU – perché possa continuare ad aiutare le donne in difficoltà.

Il brutto tempo non ha scoraggiato i sentimenti di generosità che hanno indotto ben 700 persone ad affrontare il percorso di 5 o 10 km, per dare un segnale importante e realizzare così quello che è stato il desiderio di Fabiola.

La premiazione, avvenuta all’interno della palestra GIL a causa della pioggia, è stata altrettanto coinvolgente: il Sindaco ha consegnato i premi alle prime tre donne classificate nei 10 km mentre l’Assessore regionale alla Sanità, dr. Sonia Viale, ai primi tre uomini. Premiati anche i bambini ed i gruppi più numerosi.

Il giovane Patrick, figlio maggiore di Fabiola, ha svolto il ruolo di “speaker” dimostrando padronanza ed una non comune capacità di tenere alta l’attenzione con incredibile disinvoltura e simpatia.

Al termine, il Sindaco, nell’esprimere la grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, ha manifestato l’intenzione di ripetere la manifestazione anche negli anni a venire.

Grazie dunque a tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno permesso la realizzazione di questa emozionante giornata.