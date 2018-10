Piena solidarietà di Fratelli d’Italia Ventimiglia con tutto il direttivo alla Polizia di Stato a seguito dell’episodio verificatosi sabato mattina in Via Aprosio, di fronte al commissariato, dove un immigrato clandestino si è reciso con la lama di una lametta le vene dei polsi, creando panico e disordine tra i passanti: “Il lavoro della polizia, dichiara il presidente Francesco Galluccio, sul nostro territorio è fondamentale, giornalmente hanno a che fare con atti simili se non peggiori, mettendo spesso a rischio la propria incolumità e lo fanno a tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della serenità di chi vive i nostri quartieri”.

La situazione nella città di confine è sempre critica e purtroppo, oltre a impegnare i nostri militari, accolti ancora da insulti da questi disonesti e delinquenti, mandano anche in tilt un’intera città da sempre commerciale e turistica (denunciano anche i due esponenti e commercianti Ino Isnardi e Deborah Mognol) che negli ultimi anni ha avuto un crollo devastante, mettendo la nostra città in ginocchio.

Sosteniamo quindi tutte le Forze dell’Ordine sperando in un futuro migliore e vivibile per noi residenti e il nostro turismo.

Fratelli d’Italia Ventimiglia