A Sanremo si sono verificati furti di pesce, di notte, sulle barche dei pescatori che riforniscono il mercatino di porto vecchio. La sparizione del pescato dalle stive delle piccole imbarcazioni, ormeggiate vicino ai banchetti del mercatino, preoccupa non poco gli operatori.

Un pescatore per ben 4 volte, quando al mattino è andato a prendere le casse con il pescato della notte non le ha trovate e così si è rivolto alla Capitaneria di Porto, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.