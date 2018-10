Artigianato alimentare e artistico in mostra nei giorni scorsi presso lo stand della Confartigianato allestito, in occasione di “Sanremo con Gusto”, al centro del Villaggio dei Produttori a Pian di Nave. Per i quattro giorni della manifestazione, sono stati proposti al pubblico alcuni prodotti artigianali legati al territorio realizzati da imprese della Confartigianato.

Per il settore alimentare grande spazio alle specialità dolci dotate del marchio De.Co. di Ventimiglia, come le castagnole e la turta de Lurè, preparate dal Laboratorio Antichi Sapori di Maria Esposito del centro storico della città di confine. Molto apprezzate anche le crostate di vari gusti (fichi, frutti di bosco, albicocche, lampone, ciliegia, pesca, ecc) e le girelle ripiene di nocciole, noci, miele, mandorle e uvetta.

Presso lo stand della Confartigianato è stata poi allestita anche un’esposizione di prodotti di Costa Ligure e dell’Antico Frantoio Elena Luigi.

L’artigianato artistico è invece stato rappresentato nelle prime due giornate dai manufatti in legno d’ulivo e radica di Valentino Sabatini, intervenuto insieme a Sabrina Cappagli con i suoi accessori e la caratteristica “sciarpa collana”.

Nelle ultime due giornate si è invece svolta un’apprezzata dimostrazione di lavorazione di legno d’ulivo dell’artigiano Fino, con la creazione con il tornio di utensili per la cucina come mortai, taglieri, cucchiai e forchette, oltre ad altri oggetti artistici. E’ stato quindi possibile acquistare questi manufatti dopo aver assistito in diretta alla loro realizzazione.