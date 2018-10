“Avevamo evidenziato in una question time al Consiglio Comunale di agosto i problemi di igiene decoro e manutenzione dell’area del parco urbano, l’amministrazione aveva assicurato che sarebbe stato completato a breve. Ad oggi non ci risulta sia stato portato avanti il lavoro. È passato oltre un mese. Nello specifico si tratta della transenna da riposizionare al fine di impedire ai veicoli di transitare sulla pista pedonale per raggiungere un’area di fatto adibita a parcheggio, e al transito dei veicoli è da ascrivere con ogni probabilità la rottura della griglia posta al suolo. L’impianto di irrigazione delle aiuole ha in molti punti gli ugelli rivolti verso la strada invece che in direzione del prato, in alcuni punti il tubo è distaccato creando zampilli che insieme al getto degli ugelli contribuisce ad allagare delle zone del percorso pedonale con pozze d’acqua stagnanti. Inoltre le caditoie/tombini non pare vengano regolarmente puliti da parte della ditta che ha in appalto il servizio con conseguente stratificazione di fogliame e sedimentazione di sporcizia che ostruendo il tombino impedisce il deflusso delle acque e renderà necessario un nuovo intervento straordinario di pulizia con importanti costi aggiuntivi a carico della collettività che già paga questo il servizio. Ho ricevuto inoltre segnalazioni da parte di alcuni concittadini che hanno notato come i cestini dei rifiuti nella zona del parco urbano non vengano completamente svuotati dagli addetti.”