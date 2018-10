Ieri pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è intervenuto sulle alture di Bogliasco, sopra San Bernardo per soccorrere un uomo di 55 anni che mentre stava passeggiando o per un malore o per la caduta da un muro di circa due metri, ha battuto la testa ed ha perso i sensi. Sul posto è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino ed il medico del 118, l’uomo è stato caricato su Drago e trasportato al Policlinico San Martino in condizioni gravi.