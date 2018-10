Lutto della Confartigianato di Imperia per la scomparsa del Presidente della categoria Taxi Sergio Di Panfilo. Una notizia che ha portato un grande dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed hanno avuto modo di apprezzarlo per le sue dote umane. “Lo vogliamo ricordare per l’impegno profuso a tutela della propria categoria – dicono dalla Confartigianato – ma anche per la sua innata simpatia e ironia. Sergio, anche negli ultimi momenti in cui ha lottato come un leone, aveva sempre il sorriso ed era pronto a scherzare in linea con il suo carattere gioioso ed allegro. In questo momento triste e difficile vogliamo inviare un grande abbraccio alla sua famiglia”.