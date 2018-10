Con la ripresa della piena attività del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., in palestra è stata organizzata una bella festa per la nuova cintura nera di Judo, conquistata a luglio da Romano Della Torre, a seguito del superamento degli esami regionali.

E’ una storia tutta particolare quella di Romano, che si è avvicinato al judo accompagnando in palestra il figlio Samuele che, ragazzino, si avvicinava per la prima volta alla pratica di questo sport.

Appassionatosi anche lui a questa disciplina, da allora non ha mai mollato, allenandosi regolarmente sotto la guida del M° benemerito Alberto Ferrigno e dell’ Istruttore Alessio Ferrigno. Dopo una preparazione mirata, attenta e costante, guidata dal M° Alberto Ferrigno, Romano Della Torre coadiuvato dalla cintura marrone Davide Poderico che gli ha fatto da Uke, ha sostenuto al meglio l’ esame finale, sia teorico che tecnico-pratico.

Il Maestro Ferrigno commenta: “E’ questo un risultato che dimostra come il judo possa essere praticato anche in età non più giovanissima e possa garantire notevoli soddisfazioni, l’ importante è applicarsi seriamente”.