Illustrissimo signor sindaco buongiorno.

La presente ad informarla, come già fatto verbalmente in passato, che presso il deposito comunale di Paglia, giacciono, ormai da oltre 8 anni, le tre lapidi in marmo che un tempo erano posizionate all’interno dei locali occupati dalla S.O.M.S. in via al Capo 4. Le stesse furono rimosse da detti locali in occasione dei lavori di ristrutturazione per l’apertura del centro di aggregazione giovanile e mai più ricollocate.

Con l’approssimarsi del 4 novembre 2018, data in cui si festeggeranno i 100 anni della vittoria nella grande guerra, spero che questa amministrazione da lei guidata voglia provvedere celermente al riguardo anche perché su una delle tre lastre commemorative sono riportati i nomi dei giovani soci della SOMS che combatterono e morirono in quel conflitto.

Ricordare per non ripetere gli stessi errori, perpetrando la memoria di quei nostri concittadini che furono chiamati a compiere il loro dovere deve essere per noi doveroso. La prego quindi, di voler anche Lei ricordarsi di loro, provvedendo a riposizionare nella collocazione originale le lapidi che furono approntate a perpetua memoria, anche per l’alto valore che quel marmo può assumere agli occhi dei giovani frequentatori del centro di aggregazione giovanile.

Certo di un suo positivo riscontro, le giungano unitamente alla presente i miei più

DISTINTI SALUTI.

Martinetto Domenico