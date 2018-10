Campionato Serie D – prima giornata

Bvc Sanremo-Villaggio Cogorno 49-61 (11-17, 11-10, 11-17, 16-17)

Bvc Sanremo: Turitto 8, Fiore 5, Ez Zahidi 1, Di Vincenzo, Cerutti 12, Tacconi Daniele, Genovese 6, Deda, Markishiq, Greco 2, Di Bernardo 4, Tacconi Davide 11. Coach: Alessandro Deda.

Villaggio Cogorno: Paini 4, Balatelli 18, Ostigoni 19, Magagnotti 6, Vajra 6, Luongo 4, Moroni, Zippo, Cirella, Chiartelli 4. Coach: Piersanti.

Il Bvc Sanremo ha perso in casa con il Villaggio Cogorno, al termine di 40’ minuti giocati nettamente al di sotto delle aspettative della vigilia. La partita, infatti, era abbordabile, ma la brutta prestazione dei sanremesi ha facilitato il compito della squadra ospite, apparsa più concreta e determinata in attacco e in difesa nell’arco dei 40 minuti.

“Non abbiamo giocato d’insieme e non abbiamo trovato buone soluzioni in attacco. Possiamo crescere, ma dobbiamo lavorare tanto in allenamento” dice il coach sanremese Alessandro Deda.