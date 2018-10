Ieri pomeriggio la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso per un’auto in bilico dopo essere uscita fuoristrada sulle alture di Varazze (Savona) precisamente nella strada che collega Alpicella al Pero. Non si conoscono le cause dell’incidente, sul posto immediatamente è stata inviata la squadra 8A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varazze, insieme in supporto anche la squadra 2A proveniente dalla Centrale di Savona. La rapidità di intervento ha evitato il peggio, essendo la persona ferita all’interno del abitacolo con la vettura in bilico fuoristrada appoggiata sugli albero sottostanti.

Si è provveduto immediatamente ad estrarre la persona dall’abitacolo tramite tecniche di derivazione SAF e proceduto alla spinalizazione sulla barella spinale successivamente posizionata sulla barella toboga per il recupero, essendo la zona impervia.