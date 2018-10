Un giovane, che aveva palpeggiato due donne sconosciute – tentando approcci sessuali molesti – è stato identificato dalla Polizia di Stato e denunciato per violenza sessuale.

Il ragazzo – 23enne italiano – nelle prime ore del mattino ha avvicinato una donna che accompagnava il suo cagnolino nella prima passeggiata mattutina, l’ha costretta in una strettoia del marciapiede e, dopo un breve scambio di battute per rompere il ghiaccio, improvvisamente ha allungato una mano, palpeggiandole il fondoschiena per poi allontanarsi velocemente.

Pochi minuti dopo l’episodio si è ripetuto. Dopo un breve e discreto pedinamento a distanza, il ragazzo si è avvicinato a un’altra donna e, non essendo stato notato, ha ripetuto la condotta.

Le due donne molestate si sono rivolte alla Polizia di Stato e gli agenti del Commissariato di Ventimiglia si sono adoperati immediatamente per identificare il molestatore, dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime e dei passanti.

Poco dopo hanno identificato un uomo ritenuto sospetto che poi è stato effettivamente riconosciuto da una delle vittime come il proprio molestatore.

Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato intemelio e, dopo un vano tentativo di nascondere agli Agenti le sue responsabilità, ha ammesso spontaneamente tutti gli addebiti, riconducendoli ad un momento di sua profonda debolezza.