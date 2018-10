Torna potabile l’acqua degli acquedotti di Taggia e Riva Ligure, dopo le ordinanze di non potabilità emesse dai sindaci Mario Conio e Giorgio Giuffra.

Termina così quello che stava trasformandosi in un incubo, poiché è risaputo che quando possiamo usufruire di determinati servizi non prestiamo loro la massima attenzione, ma soltanto quando ne siamo privati, ne comprendiamo l’importanza.

Sul fronte incendio continuano le indagini, così come continueranno anche nei prossimi giorni gli esami dell’Arpal, per continuare a garantire la bontà del servizio idrico.