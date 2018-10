A Rocchetta Nervina la sposa stamani arriverà su un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. E’ stata proprio la Croce Rossa ad avere fatto da “Cupido” per Roberto Borsi e Maria Costa, entrambi volontari. Il matrimonio alle 11 nel giardino del ristorante “Lago Bin” sarà celebrato dal sindaco di Pigna Daniela Simonetti. La coppia rinuncerà al viaggio di nozze e regali per acquistare un mezzo per la Croce Rossa di Ventimiglia. “Il sogno sarebbe di comprare un’ambulanza, ma sarebbe utile anche un’auto per il trasporto dei dializzati” dicono i due sposi a Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.