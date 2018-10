“L’Uomo del freddo” (è capace di restare in acque gelide, fra i ghiacci, anche mezz’ora e più), Kipewa Gabriele, è anche un apprezzato pittore. Il sanremese ha in questo momento due suoi quadri, ‘Essenza di fuoco e ‘Anima dell’acqua’, esposti in una mostra di quadri esoterici a Firenze. Insieme con opere di pittori di tutta Italia. Titolo ‘Solve e coagula’; sottotitolo ‘I contest di Arte a Tema Esoterico’. L’esposizione è in corso in un palazzo in via Vittorio Emanuele II. Kipewa porta anche il messaggio dell’associazione I Colori della Gioia.

‘Uno dei due quadri – spiega – rappresenta il fuoco e l’altro l’acqua. Due dei quattro tradizionali elementi completati da terra e acqua. Al di là delle immagini ci sono reconditi significati esoterici’. Il quadro del fuoco ha anche partecipato a una importante mostra a Palazzo Barolo a Torino, nella ricorrenza del centocinquantenario dell’Unità d’Italia ed è finito in un libro.

All’esposizione fiorentina partecipa con sue opere un’amica di Kipewa e di Gioia Lolli (la presidente de I Colori della Gioia), Samya Di Donato, abruzzese di Lanciano. ‘Ci fa molto piacere – dice la stessa Lolli – che un nostro associato sia in evidenza in una importante mostra. Quando Kipewa va in giro parla anche della nostra associazione. E’ molto bello che il nostro messaggio volto a promuovere l’arte in ogni sua forma e sfaccettatura si estenda anche in luoghi lontani dalla Riviera’.

Nella foto: uno dei quadri esposti