Diminuisce la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in provincia di Imperia, grazie soprattutto all’incremento del porta a porta a Sanremo. Nei primi 8 mesi del 2018 sono state smaltite 48.385 tonnellate di indifferenziata, contro le 49.634 del 2017. La flessione è quasi del tutto attribuibile a Sanremo, con una riduzione di 1.219 tonnellate, passando da 9.995 a 8.776. Nel contempo è cresciuta la quantità di organico: si è saliti a 6.634 tonnellate rispetto alle 5.495 del 2017, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta