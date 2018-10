Sono più di 15 mila gli abitanti che non possono usare l’acqua per uso alimentare, neppure previa bollitura, tra Sanremo, Taggia, Castellaro, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. L’emergenza nella rete dell’acquedotto è legata all’incendio dell’autodemolitore in regione Licheo a Taggia. Bisogna attendere i risultati dell’Arpal sulla potabilità dell’acqua. Il primo verdetto è arrivato ieri pomeriggio ma sono previsti tre prelievi e l’ultimo, in programma oggi, porterà ad un verdetto finale non prima di lunedì, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.