Il direttivo di Fratelli d’Italia Ventimiglia, composto da Debora Mognol, Flavio Martini, Francesco Mauro, Giancarlo Orengo, il dirigente provinciale Ino Isnardi e regionale Chicco Iacobucci, si è riunito ieri sera giovedi 04 ottobre 2018. Alla riunione, cui ha partecipato anche un numeroso gruppo di simpatizzanti e sostenitori, si è discusso della preparazione dei vari progetti di lavoro e dell’ organizzazione della campagna elettorale in previsione delle prossime elezioni amministrative.

“Siamo contenti del gruppo che si sta formando – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia – Il nostro è un piccolo partito che sta crescendo e che si propone di essere in futuro un partito aperto a tutti, dove si potrà parlare e discutere di progetti e strategie finalizzate a migliorare i servizi e a proiettare la nostra città verso un domani migliore”.

“Lavoreremo insieme per presentare nei prossimi mesi un programma che possa rilanciare il nostro territorio – conclude il presidente Francesco Galluccio – sposando e avvicinando la coalizione di centrodestra nella scelta di un candidato sindaco che sia l’espressione della città e non solo del partito”.