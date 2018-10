Il Direttivo del Circolo P.R.C. “Valeria Faraldi” Sanremo Taggia a seguito dell’incendio avvenuto presso lo sfasciacarrozze “Santamaria” nel Comune di Taggia si pone una semplice domanda: come si è potuto dare il permesso a questa attività innanzitutto vicina al fiume (con grave possibilità di inquinamento) e vicina a cisterne del gas (Autogas) con il rischio del loro scoppio e inoltre sotto un viadotto autostradale? A nostro parere scelta quanto mai inopportuna dal punto di vista della sicurezza dei cittadini tanto da costringere i Sindaci della zona a fare ordinanze sindacali per proibire l’uso dell’acqua della rete idrica.

