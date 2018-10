Il 5 settembre scorso, presentavo un’interrogazione urgente rivolta all’attenzione del Sindaco di Taggia, Mario Conio, inerente la pulizia e manutenzione del Torrente Argentina, i rii minori e di tutte le caditoie e tombinature del territorio comunale di Taggia. Durante la discussione consigliare, il Sindaco riportava quanto fatto dalla Sua Amministrazione per affrontare questa tematica e nello specifico asseriva:

“…un’interrogazione del 5 settembre aveva già trovato risposta però negli atti di questa amministrazione, perché da parte nostra, già in data 30 agosto di quest’anno ..(omissis).. abbiamo approvato di giunta una variazione di bilancio proprio finalizzata a reperire dei fondi da destinare poi ad attività di manutenzione del torrente Argentina e dei rii minori”

Il Sindaco continuava poi con una frase, che risentita oggi fa un po’ sorridere: “…quindi questa Amministrazione non ha necessità dello stimolo delle interrogazioni per pianificare le proprie attività…”

Caro Sindaco, ho invece la sensazione che le interrogazioni servano poco ed a nulla. A distanza di 30 giorni esatti dal quella interrogazione ed a 36 giorni da quella variazione di bilancio che reperiva e spostava somme pari a 28000, che cosa è stato fatto?

Con questa mia missiva voglio segnalare quanto colpevole ritardo abbia accumulato su questa pratica, l’Amministrazione Comunale e proprio nella giornata di oggi, dove stiamo seguendo tutti con apprensione l’evoluzione della vicenda di Lamezia e di quella parte di Calabria flagellata dal maltempo, voglio ricordare che la Liguria, come ben sa il primo Cittadino, è un territorio ad altissimo rischio idrogeologico, ed ogni minuto di colpevole ritardo, può essere fatale. Spero che gli interventi possano prendere il via il prima possibile, in modo da non doverci trovare anche noi a fare il conto dei danni.

Luca Napoli (consigliere comunale “Il passo giusto”)