Con questo convegno, primo ed unico in Italia, il Consultorio Diocesano Centro Promozione Famiglia festeggerà i suoi 35 anni di servizio, un’occasione per rinnovare la propria missione di prevenzione e formazione.

Sabato 6 ottobre dalle 8.45 alle 18, al Palafiori di Sanremo, avrà inizio la “Biennale della Famiglia”, un’occasione per approfondire disagi, opportunità, difficoltà, speranze del vasto mondo dell’adolescenza contemporanea.

Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta aprirà il convengo dopo un docufilm, presentato in anteprima nazionale, “Preferirei di no” sul preoccupante fenomeno del ritiro sociale anche noto come hikikomori. In Italia, pur mancando stime ufficiali, si suppone che almeno 100.000 persone siano interessate a questo fenomeno in aumento. Ancora c’è molto da sapere e comprendere e proprio su questo disagio s’incentrerà la relazione del prof. Charmet, che non trascurerà però anche altre gravi forme di disagio quali i disturbi del comportamento alimentare più noti anche come anoressia e bulimia.

Elena Paracchini psicologa-psicoterapeuta cercherà invece di dare le chiavi di lettura del grave fenomeno del suicidio adolescenziale di cui sempre più spesso troviamo traccia sui quotidiani italiani.

L’aumento di questi fenomeni, rispetto agli anni precedenti interroga il mondo adulto ed insinua il dubbio che la cultura contemporanea possa in qualche modo esserne responsabile.

A condurci nella riflessione sarà Mario Salisci, sociologo e professore all’LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma che da anni approfondisce l’influenza del mondo contemporaneo sulla costruzione dell’identità della persona.

Concluderà il percorso il Domenico Simeone, pedagogista, docente presso l’Università Cattolica di Brescia, offrendo una riflessione sul contributo che scuola e famiglia, alleate, possono offrire al benessere delle nuove generazioni, coinvolgendo gli stessi adolescenti ed il territorio.

Ma la “Biennale della Famiglia” aprirà anche altri sguardi sull’adolescenza grazie al ricco programma degli interventi in contemporanea.

Altri 14 relatori, infatti, si alterneranno su focus specifici. Fra questi i 7 vincitori del Bando Nazionale per laureati al di sotto dei 35 anni che verranno da tutta Italia.

Una festa, quella del 6 ottobre, che la Biennale vivrà con altre 99 piazze in tutta Italia, in occasione della giornata mondiale che l’ONU dedicata agli insegnanti. L’obiettivo è dimostrare come solo lavorando sull’alleanza scuola-famiglia-territorio si può sperare di dare un futuro migliore ai nostri giovani, aiutandoli a crescere sereni ed in armonia con se stessi e ciò che li circonda.

Una festa di compleanno non è però tale senza la classica torta: per questo motivo il Consultorio Promozione Famiglia avrà il piacere di offrire una fetta della torta di compleanno al cui taglio saranno presenti Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri Viceindaco di Sanremo e Sonia Viale, Assessore alla Sanità della Regione Liguria.

Durante la giornata saranno a disposizione dei partecipanti i servizi della ASL 1 “Spazio Giovani” e quello dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare, l’Associazione genitori di figli ADHD, l’associazione Effetto Farfalla ed un banco espositivo di libri dedicati all’adolescenza.

L’evento è accreditato per insegnanti, assistenti sociali, giornalisti, personale sanitario, sociologi.

Anche i capoluoghi Genova ed Imperia saranno presenti al Tavolo sulle Politiche Familiari organizzato dal Forum Ligure delle Associazioni Familiari venerdì 5 ottobre alle 11 a Palazzo Bellevue del Comune di Sanremo.

Diversi Comuni hanno infatti già risposto all’invito del Forum per partecipare a questo incontro dedicato ad un confronto sulle politiche familiari a livello locale. I vari amministratori avranno occasione di descrivere ciò su cui già stanno lavorando o quanto hanno in programma, ma anche di confrontarsi sulle difficoltà e le opportunità incontrate.

Parlando di Politiche Familiari si tratteranno trasversalmente tutti i temi che normalmente affronta una Giunta Comunale: istruzione, urbanistica, turismo, servizi sociali, cultura, sviluppo…

La volontà è quella di avviare uno scambio concreto di idee e buone pratiche, delibere e normative che facilitino le amministrazioni nella loro progettualità a favore delle famiglie e del benessere del proprio territorio.

L’incontro sarà inoltre preludio alla prossima “Biennale della Famiglia”, che quest’anno si celebrerà il 6 ottobre al Palafiori di Sanremo, destinata a diventare un luogo di confronto fra mondo della politica, dell’economia e del terzo settore per studiare strumenti innovativi che permettano alla famiglia di svolgere al meglio il proprio ruolo sociale.

Programma

ore 8,30 registrazione partecipanti

ore 9,00 saluto di Costanza Pireri, vicesindaco comune di Sanremo

ore 9,10 saluto di Renato Graffigna presidente del Consultorio Familiare “Centro promozione famiglia di Sanremo”

ore 9,15 inizio lavori

– Proiezione in anteprima nazionale del docufilm: “Preferirei di no…” sul ritiro sociale (il fenomeno degli hikikomori) da un’idea di G. Charmet

– La paura di essere brutti ed il bisogno di ammirazione in adolescenza – G. Pietropolli Charmet

– “Brutto da morire: il suicidio in adolescenza” – E. Paracchini

ore 11,00 dibattito

ore 11,30 presentazione del Consultorio Familiare a cura di di Silvia Minasi, direttore del Consultorio Familiare “Centro promozione famiglia di Sanremo”

ore 11,40 coffe break

ore 12 interventi in contemporanea

– Educare alla sessualità, il metodo TeenStar (sala 1) Luigi Roggerone, responsabile TeenStar Regione Liguria

– Oltre le ripetizioni: sviluppare autonomia nello studio (sala 2) – Anna Lombardi, pedagogista

– L’Adolescenza è una cosa… irripetibile! (sala 3) – Anna Maria Freducci counselor filosofico

– La risoluzione pacifica di conflitti come pedagogia epicentro di pace (sala 4) – Giovanni Scarascia, psicologo

ore 12,30 interventi in contemporanea

– Adolescenti di un altro colore (sala 1) – Andrea Farina, avvocato, Osservatorio Salesiano diritti dei minori

Quale educazione e formazione per gli adolescenti? (sala 2) – Miriam Maretto insegnante

– Adolescenti e scuola: il progetto Caledoscopio 2.0 (sala 3) – Sara Orsino, psicologa

ore 13,00 i primi 35 anni del Consultorio Familiare “Centro promozione famiglia di Sanremo, buffet e con taglio della torta, ospite Sonia Viale vice-presidente Regione Liguria e Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo

ore 14,00 inizio lavori, interventi in contemporanea

– Disturbi alimentari: cosa fare (sala 1) – Stefania De Montis, medico responabile Disturbi Alimentari ASL 1 e Giuseppe Pili neuropsichiatra infantile

– Adolescente sregolati: il significato delle regole in adolescenza (sala 2), Marco Magliano, educatore

– La felicità criterio per uno sviluppo educativo sostenibile (sala 3) Paola Mazzucchi, docente di Filosofia, insegnante

– Oltre le ripetizioni: sviluppare autonomia nello studio (sala 4) Anna Lombardi, pedagogista

ore 14,30 L’educazione in una società complessa – M. Salisci, segue dibattito

ore 15,45 Interventi in contemporanea

– Adolescenza, Giornalismo e Deontologia (sala 1) Marcello Zinola, giornalista, segretario Associazione. Ligure giornalisti, Consiglio nazionale Fnsi

– Adolescenza Servizi Sociali deontologia (sala 2) Sara Sartore, assistente Sociale, counselor

– L’Adolescenza è una cosa… irripetibile! (sala 3) Anna Maria Freducci ounselor filosofico

– La risoluzione pacifica di conflitti come pedagogia epicentro di pace (sala 4) Giovanni Scarascia, psicologo

ore 16,15 Interventi in contemporanea

– Educare alla sessualità, il metodo TeenStar (sala 1) – Luigi Roggerone, responsabile TeenStar Regione Liguria

– Quale educazione e formazione per gli adolescenti? (sala 2) Miriam Maretto, insegnante

– Adolescenti e scuola: il progetto Caledoscopio 2.0 (sala 3) Sara Orsino, psicologa

ore 17,00 “Crescere tra disagi e opportunità: una sfida condivisa da Genitori, figli adolescenti e insegnanti” – Domenico Simeone

ore 18,00 conclusioni e consegna attestati