La Polizia di Stato, giorni scorsi, su disposizione del GIP del Tribunale di Imperia, ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un cittadino italiano M.S., di 55 anni, resosi responsabile di gravi violazioni al divieto di avvicinamento alla parte lesa, una donna sanremese di 53 anni.

L’uomo, già nei mesi scorsi, era stato denunciato dalla parte lesa in quanto vittima di atti persecutori da parte dello stesso, concretizzatisi in ripetuti ed insistenti messaggi, pedinamenti e finanche intrusioni in casa della donna.

L’uomo, inoltre, aveva spesso tenuto un comportamento gravemente minaccioso, arrivando anche al punto di introdursi nel garage della donna per sottrarre alla stessa il ciclomotore di sua proprietà ed anche presentando false denunce a suo carico per screditarla.

Nelle ultime due settimane, nonostante le gravi accuse a suo carico ed il conseguente rinvio a giudizio, e nonostante fosse stato emesso a suo carico un esplicito divieto di avvicinamento alla donna, l’uomo aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Imperia, avvicinandosi nuovamente alla donna, minacciandola e mostrandosi particolarmente aggressivo.

Le denunce della donna e le conseguenti segnalazioni del Commissariato di Sanremo, hanno pertanto portato all’emissione della misura degli arresti domiciliari a suo carico, eseguita dal personale della Squadra di P.G. del Commissariato di Sanremo nei giorni scorsi.