A seguito del vasto incendio verificatosi a Taggia, il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha firmato l’ordinanza che, a scopo precauzionale, e in attesa dei risultati del monitoraggio degli enti preposti, prevede il divieto assoluto di acqua ad uso potabile nelle seguenti zone:

– Zona Castelletti

– Bussana vecchia e Bussana mare (solo per il tratto a levante della galleria sull’Aurelia)

– Valle Armea (solo parte alta) e Cascine Lunaire

– zona carcere di Sanremo

– Poggio

– via Duca d’Aosta

– Casa Serena