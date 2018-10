Le decisioni, piccole o grandi che siano, meritanoponderazione. Analizziamo la realta’ attuale di Bordighera. E’ una cittadina che si aspetta di vivere di turismo, non ha sviluppato sorgenti di lavoro alternative. Ha grandi risorse naturali, ma e’ gravementedepauperata di risorse per l’ospitalita’ – manca di luoghidi aggregazione, attrazioni culturali, percorsi di salute, organizzazione di intrattenimento, etc, soprattutto per l’inverno. Ma deve urgentemente ricominciare ad attrarreospiti, soprattutto d’inverno. L’aver bisogno di clientiproprio quando possiamo offrire poco ci rende fragilissimisul mercato turistico; e non sembra logico tassare chi scegliera’ Bordighera invece di un’altra localita’.

ll nostro programma elettorale prevedeva addirittura, per 1-2 anni, un Premio di Soggiorno, che facesse parlare imedia delle “braccia aperte” che Bordighera tendevaverso nuovi ospiti. Gli albergatori erano in sintonia. E citta’ limitrofe piu’ preparate di noi sul turismo hanno fattoscelte minimaliste: Alassio non ha istituito la tassa di soggiorno per il 2018, Finale Ligure l’ha limitata ai mesidi Luglio e Agosto, e Sanremo ha per ora indicato sullastampa che non la applichera’ durante la bassa stagione.

Abbiamo portato queste considerazioni nellaCommissione Consiliare e in Consiglio Comunale. La risposta della Giunta Ingenito e’ che Bordighera istituira’ l’imposta di Soggiorno a partire dall’1 Gennaio 2019.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera