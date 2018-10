Presentazione, domani 6 ottobre alle ore 21.30 della Maurina Strescino Volley Imperia per la nuova stagione nel massimo campionato regionale di pallavolo. La presentazione avverrà nell’ambito della manifestazione Windfestival 2018 a Diano Marina, attualmente il Festival-Expo di Action Sport più grande d’Italia, dedicato agli sport di acqua e vento (Windsurf – Surf – Kitesurf – Paddle Surf), trampolino ideale per un grosso “in bocca al lupo” allo staff tecnico e all’intera rosa della prima squadra a due settimane dall’avvio del nuovo campionato.

