Domenica 7 ottobre la città di Sanremo sarà teatro di un grande evento di Sport con la finale del Campionato Europeo di Handbike.

L’organizzazione e la regia dell’evento sportivo è della Polisportiva IntegrAbili, un’associazione attiva sul territorio dal 2009, con la finalità di promuovere lo sport nel mondo della disabilità, che organizza numerose altre attività ludico/sportive rivolte a persone con bisogni speciali e non solo, per tutte le fasce di età e conta più di 500 soci e circa 200 atleti disabili.

Le discipline fino ad oggi realizzate dall’Associazione sono state: ciclismo su handbike (disciplina salita alla ribalta internazionale per la partecipazione di Alex Zanardi), nuoto, Terapia Multisistemica in Acqua, attività psicomotoria, sci (in condivisione con la Sportabili Onlus di Alba), atletica, vela, canoa ed immersioni subacquee. Inoltre il programma annuale è ricco di eventi promozionali di varia natura.

Per il sesto anno consecutivo la Polisportiva IntegrAbili, grazie alla partnership del Casinò ed il supporto dell’Amministrazione Comunale, organizza la Gara Paraciclistica (Settore Handbike), quest’anno valida quale Finale dell’EUROPEAN HANDBIKE CIRCUIT (EHC-EHF), denominata:

“4° Gran Premio Casinò di Sanremo – 6° Trofeo Città di Sanremo”

La manifestazione, proposta per la prima volta nel 2013 quale gara a livello regionale, è cresciuta in maniera esponenziale negli anni, nel 2017 è stata la finale del Campionato Italiano di Società, con 70 atleti in gara e quest’anno, vista la nomina per Sanremo a “Città Europea dello Sport 2018”, è l’ideale per portare sulle strade liguri i migliori handbikers d’Europa a competere per conquistare l’ambito European Handbike Circuit.

Fra gli iscritti figurano handbikers di fama mondiale che gareggeranno sfoggiando maglie iridate e medaglie olimpiche.

Il programma della domenica prevede il ritrovo per atleti, addetti ai lavori e spettatori che vogliono vedere da vicino questi campioni, alle ore 11.00, in via Rava nell’area della vecchia Stazione, dove sono previste le verifiche, registrazioni licenze e dove si svolgerà il pranzo pre-gara, offerto agli atleti dal Comitato Organizzatore.

Alle ore 13.30 la riunione tecnica presso la zona di partenza ed alle ore 14.00 l’apertura del circuito per il riscaldamento e giro di ricognizione. Alla 14.30 verrà dato il via alla kermesse che si svolgerà nella classica formula di “1 ora + 1 giro”. Le premiazioni sono previste per le ore 17.00.

Il percorso di gara si snoda su un circuito cittadino di 3 Km da ripetersi più volte nella classico format di “1 ora + 1 giro” tecnico e molto amato da chi ha partecipato alle gare negli anni precedenti. Percorso affascinante che si snoda tra il lungomare, il Porto Vecchio e il tratto di pista ciclabile che attraversa il centro di Sanremo. Per caratteristiche tecniche e attinenze, da molti è stato già definito il “GP DI MONACO” dell’Handbike! La novità di quest’anno è l’aggiunta dell’anello di Corso Mombello che verrà percorsa in salita fino all’altezza di Via Roma per poi ridiscendere sulla ciclabile.

Si raccomanda la cittadinanza di porre attenzione ai cambiamenti di circolazione stradale e dei divieti di sosta nel pomeriggio di domenica 7 ottobre per permettere lo svolgimento della gara.

L’evento come ogni anno vuole essere anche un’occasione di incontro ed integrazione sul territorio attraverso lo sport. Un modo di portare l’attenzione della collettività verso le potenzialità e le capacità degli atleti disabili e soprattutto verso il ciclismo su handbike.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito.ehf-ehc.eu