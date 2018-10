I Carabinieri di Ventimiglia hanno identificato e denunciato un 45enne di Crotone per aver truffato un 24enne ventimigliese: tramite un sito di acquisti online, l’uomo ha convinto la vittima a farsi ricaricare circa 350 euro sulla propria carta prepagata per l’acquisto di un telaio di un motociclo, salvo poi interrompere ogni contatto con il giovane che non ha mai visto recapitarsi a casa il prodotto. I Carabinieri sono riusciti, al termine di una rapida indagine, a identificare l’autore della truffa e a segnalarlo all’autorità giudiziaria.