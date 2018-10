Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, organizzano sabato 27 ottobre 2018, un’escursione che vedrà come meta il Museo Navale di Imperia, la Chiesa e l’area archeologica di S. Paragorio a Noli, la mansio romana e Albisola.

La giornata inizierà con la visita al mattino del Museo Navale di Imperia e la sala Lamboglia dedicata all’archeologia subacquea dove sono conservati i dolia recuperati dal relitto di Diano Marina; da qui si raggiungerà Noli dove si farà tappa alla Chiesa romanica e all’area archeologica di S. Paragorio.

Dopo la pausa pranzo (libera) con passeggiata al centro storico di Noli si raggiungerà Albisola, l’antica Alba Docilia.

Per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione entro sabato 13 ottobre 2018 presso il Museo con il versamento della quota di euro 25,00.

Programma: Ore 8.00: Ritrovo dei partecipanti al Forte dell’Annunziata e partenza con il pullman gran turismo; Ore 9.30: visita alla sala Lamboglia del Museo Navale di Imperia dedicata al relitto a dolia del golfo dianese. Ore 12.00: arrivo a Noli e visita dell’area archeologica e della chiesa di S. Paragorio Ore 13,00: pausa pranzo e passeggiata libera nel centro storico; Ore 15.00: partenza per Albisola; Ore 17.30: partenza per Ventimiglia e rientro al Forte dell’Annunziata.