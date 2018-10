È sempre viva l’attenzione dei Carabinieri del comando provinciale ai reati predatori. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, negli ultimi giorni sono state denunciate diverse persone.

In particolare, i Carabinieri della stazione di Ventimiglia alta hanno denunciato una coppia di coniugi francesi, entrambi 50enni, identificati dopo essere stati notati dai militari ad aggirarsi nei dintorni di un centro commerciale in frazione Bevera. erano in possesso di 4 coltelli nascosti in una borsa, in un giubbotto e negli scomparti dell’auto.

L’attività è proseguita anche sul territorio della compagnia di Sanremo. I militari della stazione hanno rinvenuto nella disponibilità di un 19enne tunisino – fermato in piazza Eroi Sanremesi durante un controllo stradale – un ciclomotore rubato nel settembre scorso ad una donna residente nel centro matuziano, mentre il nucleo operativo e radiomobile ha recuperato e restituito al proprietario un altro ciclomotore, anch’esso rubato a fine settembre, trovato in possesso di un magrebino 20enne. Questi, tra l’altro, è stato denunciato anche per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nascondeva 11 grammi di hashish.

Inoltre, sempre in tema di controllo del territorio, è stata data esecuzione a provvedimenti restrittivi dell’autorita’ giudiziaria. I militari di arma di Taggia hanno arrestato G.I., 31enne, che dovrà scontare 9 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, mentre i carabinieri del norm di sanremo hanno arrestato I.F., 37enne maghrebino, condannato ad un anno e sei mesi per spaccio di sostanze stupefacenti.