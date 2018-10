Si avvisano i cittadini che è stata emessa ordinanza di parziale annullamento della non potabilità dell’acqua, per le aree indicate nella planimetria allegata.

Tale provvedimento, interessa esclusivamente l’area dell’abitato di Taggia, pertanto l’ordinanza mantiene la totale efficacia per le restanti zone di Arma, Levà e Frazioni.

L’ordinanza di revoca non interessa le utenze AMAIE che quindi mantengono la non potabilità dell’acqua.

Si invitano i cittadini a prendere visione della mappa per individuare la posizione delle abitazioni di proprietà o delle attività.

E’ stato inoltre annullato l’obbligo di chiusura delle finestre nel raggio di 500 metri dal punto dell’incendio.

Si comunica altresì che la cisterna posta nell’ex mercato di Taggia verrà spostata a Villa Boselli, ad Arma.