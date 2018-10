Il Comune di Taggia mette a disposizione lo Sportello Ascolto per effettuare l’iscrizione al servizio Alert System. Il servizio, denominato “Alert System” è un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc., ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative dell’Amministrazione Comunale di Taggia. Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. Per registrarsi e/o chiedere informazioni telefonare al numero 0184476222 e chiedere dello Sportello Ascolto. Per effettuare la registrazione in modo autonomo seguire il seguente link: https://registrazione.alertsystem.it/taggia.