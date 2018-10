Migliora la situazione incendio a Madonna della Neve, nel territorio di Seborga, dopo un pomeriggio di duro lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile coadiuvati anche dai mezzi aerei (Canadair e Elicottero antincendio). Le fiamme hanno lambito delle case la strada è rimasta chiusa alla circolazione per consentire il lavoro dei soccorsi qualche abitazione è stata sgomberata. Ora sembra che la situazione sia più sotto controllo

