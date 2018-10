A Sanremo una frana ha coinvolto le fasce al di sopra di un cantiere per la costruzione di una nuova palazzina in via Siccardi. Per ragioni di sicurezza 7 persone, che vivono in un palazzo nelle vicinanze, hanno dovuto trascorrere la notte fuori dalla propria abitazione. Stamani il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha inviato i tecnici per valutare la sicurezza dell’abitato in modo da poter far rientrare a casa le persone sfollate. Per evitare altri smottamenti sul punto della frana verranno sistemati blocchi di cemento.