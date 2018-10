La Piscina Cascione punta ancora i fari sulla pallanuoto giovanile: l’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 ottobre, quando in acqua potrete ammirare i Rari-Young.

Si parte con il torneo tra giovanissimi giallorossi. Sabato 6 ottobre dalle ore 15, 30 atleti (divisi in 3 squadre) si contenderanno amichevolmente il titolo interno. Maschi e femmine, divisi per nomi di…pesci. E allora, in vasca entreranno le Bughe, i Soralli e le Sardine.

Ma non ditelo al bagnino Carmelo sennò pesca tutto lui.

Il week-end prosegue con una domenica (7 ottobre) fitta di impegni e che vedrà Aquatica Torino, ospite alla Cascione. Il via alle 14, quando l’Under 19 e l’Under 17 Femminile sfiderà le piemontesi; alle ore 15 sarà il turno dell’Under 15 Maschile; seguito, dalle 16, con la sfida Aquatica – Imperia tra Under 17.