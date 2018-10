Terzo ed ultimo appuntamento da non mancare all’interno della XVIII Settimana della Lingua italiana nel Mondo: sabato 20 ottobre alle ore 19,30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Spogliati nel Tempo” al Théâtre des Variétés.

Come è cambiato nel tempo di Facebook e degli smartphone il modo di dire “ti amo”? Il recital, nato da un’idea del regista e attore Renato Raimo e della pianista Isabella Turso, attraverso gli epistolari d’amore dei grandi personaggi del passato, realizza un affascinante viaggio nel tempo per scoprire come, nel corso dei secoli, il linguaggio amoroso si sia spogliato gradualmente di sentimento. Si tratta di uno spettacolo letterario e musicale di rara sensibilità artistica, in cui l’amore viene raccontato attraverso le lettere dei grandi personaggi del passato (Mozart, Voltaire, Napoleone, Pessoa, Kahlo, Woolf, Joyce, Beethoven, Wilde, Shaw, Keats), per comprendere come sia mutato progressivamente il registro del linguaggio amoroso, divenuto ormai scevro di romanticismo, poesia e pathos.

Un aperitivo di benvenuto sarà offerto ai partecipanti a partire dalle 19.

INGRESSO: 10€ NON SOCI – GRATUITO PER I SOCI.

BIGLIETTI: SEDE DANTE 22, BD PRINCESSE CHARLOTTE. THÉÂTRE DES VARIÉTÉS 1 ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO

INFO: INFO.DANTEMC@GMAIL.COM +377 97708947