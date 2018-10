Il Comune di Taggia avvisa che è stato possibile revocare l’ordinanza di non potabilità dell’acqua per le utenze idriche AMAIE di Arma, collocate a Sud della S.S. 1 Aurelia.

Purtroppo il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile rimane per le altre utenze del Comune, così come da Ordinanza numero 113 del 3 ottobre e 114 del 4 ottobre.