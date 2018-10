È il dottor Marco Rossi l’esperto scelto dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola per individuare le misure idonee al risanamento del bilancio del Comune di Imperia da comunicare alla Corte dei Conti entro il 15 febbraio 2019. Genovese, classe 1973, vanta un curriculum vitae di altissimo livello nel settore contabile-finanziario. È autore di diverse monografie in materia di amministrazioni pubbliche, riveste abitualmente incarichi giudiziari di consulente tecnico ed è noto e apprezzato relatore a livello nazionale. È sindaco di società, revisore di enti pubblici e componente di organismi di valutazione. “La situazione che abbiamo ereditato è molto grave, si evince chiaramente dalla deliberazione della Corte dei Conti”, commenta il sindaco. “La gravità del momento ci impone e ci imporrà scelte dure e straordinarie. Abbiamo individuato un professionista stimato e di capacità comprovata, che avrà il compito anzitutto di procedere a un’analisi dettagliata delle problematiche e successivamente di individuare le contromisure da presentare alla Corte dei Conti”.

