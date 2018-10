A Bordighera presso la sede della “Professional Dance” si terrà un ciclo di 8 incontri che serviranno per entrare nel magico mondo dello yoga tramite giochi, trasformazioni, racconti, movimento, ascolto e colori. Venerdì 5 ottobre dalle 17.15 alle 18 è in programma di lezione di prova gratuita. In seguito gli altri incontri, tutti di un’oram si terranno tra venerdì 12 ottobre e venerdì 7 dicembre dalle 17.15 alle 18.15.

Per informazioni e prenotazioni:

Paola: 338-4653983

Pagina Facebook: “Piccolo sole – Yoga per bambini Bordighera”