Il Comune di Bordighera informa la cittadinanza che a partire dalla 8 di lunedì 8 ottobre alla mezzanotte di martedì 13 novembre la viabilità sul Lungomare Argentina subirà delle modifiche così come riportato nell’ordinanza del Comandante della Polizia Municipale numero 139 del 28 settembre.

