L’associazione Imprese Zona Franca Intemelia ha indetto per il prossimo 5 Ottobre una assemblea presso il dopo lavoro ferroviario in piazza Cesare Battisti alle ore 18.30.

Il timore è che la Zona Franca Urbana resti una “Una Tantum” in quanto al momento non si capisce dove siano finite le ZFU e se saranno previste nella manovra finanziaria in via di approvazione da parte del Governo. A tal proposito l’associazione ha chiesto lumi all’ On Flavio Di Muro che attende risposte in merito, anche il sindaco Ioculano è stato coinvolto nella ricerca di informazioni.

L’assemblea servirà proprio per fare chiarezza sulla situazione della Zona Franca Urbana che chiaramente per avere un senso e per essere un rilancio per alcune aree cittadine deve essere rinnovata anno per anno.