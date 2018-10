Messe in archivio tutte le attività estive e già iniziate quelle dell’annata agonistica 2018-19 sotto il motto: Piove, Nevica o Tempesta il Regina non s’arresta-

A) 22-23 Settembre 2018 = Grand Prix Open di Londra (Gran Bretagna)

Oltre duecento atleti hanno partecipato al grande torneo intercontinentale londinese da dove il nigeriano (…Tesserato per il BATTS TableTennis London…) Ismaila Alani Akindiya “Amico Socio Simpatizzante” del T.T. Regina Sanremo, ha voluto dedicare il 3° gradino del podio al nostro club e che per il 2019-20 pensa di trasferirsi presso le file matuziane.

*** Singolare Maschile Assoluto: 1°) Jiawang Song dalla Cina – 2°) David McBeath dall’Inghilterra – 3°) Ismaila Alani Akindiya dalla Nigeria – 4°) Alim Hirji dall’Inghilterra…

B) 29-30 Settembre 2018 = Prima giornata Campionati a Squadre Nazionali

***Serie “B” girone “E” Nazionale Femminile

Sotto l’attenta e professionale direzione del Giudice Arbitro Federale Gianbeppe Cuatto di Torino coadiuvato dal G.A. Supplente Sig. Alessandro Capparelli di Viareggio, questi di seguito i primi responsi giunti dal concentramento svoltosi presso la Palestra Liceo Luzzati sede del Tennistavolo Chiavari:

T.T. Genova contro T.T. Chiavari = 4/1

T.T. ArmaTaggia contro T.T. Chiavari = 2/4

T.T. Athletic Genova contro T.T. Genova = 4/0

G.S.T.T. Bordighera contro T.T. Regina Sanremo (M.Pino-F.Brea-G.Volpi) = 1/4

G.S.T.T. Bordighera (E.Valassina-V.Muraro-C.Donetti) contro T.T. Athletic Genova = 1/4

T.T. Regina Sanremo contro T.T. ArmaTaggia (S.Chiappori-S.Mascrì-S.DellaCroce) = 4/2

Prima classifica provvisoria: T.T. Regina Sanremo ed Athletic Genova (Punti 4) – T.T. Genova e T.T. Chiavari (Punti 2) – Arma di Taggia e Bordighera (Punti 0)

*** Serie “C1” girone “G” Nazionale Maschile

T.T. Verzuolo Scotta contro T.T. Savona (S.Calò-F.Aigotti-R.Ruggeri) = 5/1

T.T. Verzuolo Avis contro T.T. Genova (G.Donato-M.Donato-N.Castellano) = 5/0

A.S.D. Toirano (A.Bottaro-D.Bottaro-W.Lepra) contro SAOMS Costa d’Ovada = 5/2

CRAL LUIGI RUM Genova contro T.T. Regina Sanremo (V.Deleraico-P.Racca-D.Vallauri) = 3/5

Prima classifica provvisoria: Verzuolo Avis, Toirano, Verzuolo Scotta e T.T. Regina Sanremo (Punti 2) – T.T. Genova, Saoms Costa d’Ovada, Cral Rum Genova e Savona (Punti 0)