Oggi si è sviluppato un incendio a Taggia, in Regione Licheo, nei pressi del Torrente Argentina.

In attesa delle risultanze Asl e a fini esclusivamente precauzionali, il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha emesso un ordinanza sindacale che prevede i seguenti obblighi:

Il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile proveniente sia dai rubinetti che da altre fonti quali, esemplificativamente, fontanelle, casette dell’acqua ecc. (neppure previa bollitura) su tutto il territorio comunale;

Di mantenere, nel raggio di 500 metri lineari dal punto dell’incendio, le finestre chiuse delle abitazioni e degli insediamenti ad altra destinazione fino all’adozione di espresso atto di revoca della presente ordinanza;

Il divieto per 3 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione di questa ordinanza, di raccolta e consumo di ortaggi, frutta e altri prodotti della terra.

Il Comune sta allestendo tre punti di distribuzione di acqua potabile per situazioni di estrema necessità così collocati:

-Taggia: presso ex mercato

– Levà: presso parcheggio Lentisco

– Arma: presso Villa Boselli

Saranno funzionanti a partire dalle 22 circa.