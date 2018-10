SETTIMANA MONDIALE DELL’ALLATTAMENTO

1 – 7 ottobre

Le iniziative dell’ASL1

Come ogni anno, l’ASL 1 Imperiese aderisce alla Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno (SAM) un evento di sensibilizzazione per tutta la popolazione.

La ricorrenza, che è coordinata in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI), si tiene ogni anno in tutto il mondo, dal 1° al 7 di ottobre con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’ASL1 insieme ai Comuni di Imperia, di Sanremo e di Ventimiglia, UNICEF, Fidapa, Soroptimist International, Associazione Donne Medico, Zonta Club, ha promosso una serie di incontri in cui fare conoscere i grandi vantaggi dell’allattamento al seno nel più ampio tema della promozione dello sviluppo del bambino. In tali occasioni operatori dell’ASL, medici, infermiere, ostetriche, consultenti della Leche Leghe, sanno disponibili per informazioni e consigli.

In particolare in questa settimana vengono inaugurati i primi “Baby pit stop-Unicef”, luoghi in cui le mamme possono allattare i loro bimbi in ambienti dedicati e protetti. Tali luoghi aperti negli orari dei singoli servizi, potranno essere oasi per le mamme e momento di incontro.

Le azioni intraprese dalle Associazioni, Comuni, ASL, UNICEF desiderano essere prima di tutto segno ed occasione per sottolineare come quanto investito, anche economicamente, nei primi tre anni di vita dei bambini, abbia le maggiori ricadute sulla salute e lo sviluppo di un popolo, come dimostrato da numerosi studi.

I luoghi prescelti per questi primi “Baby pit stop – UNICEF” sono anche luoghi simbolo di molte altre attività a favore delle mamme, dei bambini e delle loro famiglie:

il Palafiori di Sanremo, in C.so Garibaldi 1

il Palasalute di Imperia, in via Acquarone, 9

la Biblioteca civica di Imperia L.Lagorio, in p.za de Amicis, 7

lo Spazio ZeroSei, in via al Capo a Ventimiglia

sono sedi di consultori, spazi educativi, spazi civici di servizi e di cultura in cui l’attenzione alla salute, intesa nel suo più ampio significato, trova quotidianamente riscontro.

Ecco il dettaglio degli eventi:

MARTEDI’ 2 ottobre – Presidio Ospedaliero di Imperia ore 10.30-12.30 – in occasione dell’ambulatorio della 36° settimana mamme che allattano con le ostetriche e le infermiere del punto nascita incontrano le future mamme;

MERCOLEDI’ 3 ottobre – Palasalute di Imperia ore 11.30 -12.30 – in occasione dell’incontro del massaggio infantile – inaugurazione del “Baby pit stop” – UNICEF”;

GIOVEDI’ 4 ottobre – Spazio ZeroSei – Ventimiglia ore 15.30-17.30 in occasione dell’ “Angolo dei genitori” – inaugurazione “Baby pit stop”

– UNICEF” e le attenzioni nei primi 1000 giorni di vita dei bambini;

VENERDI’ 5 ottobre – Palafiori Sanremo ore 9.30-12.00 incontro Leche League Italia incontro aperto alle mamme;

SABATO 6 ottobre:

– Spianata Borgo Peri Imperia – ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00 – le ostetriche, le infermiere del punto nascita ed alcune mamme che allattano incontrano la popolazione e presentano il “Baby pit stop – UNICEF” presso la Biblioteca Civica L. Lagorio;

– Palafiori Sanremo inaugurazione “Baby pit stop – UNICEF” ore 12.30 con presenza dell’Assessore regionale alla Sanità e l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Sanremo.