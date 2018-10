A Seborga domenica 7 ottobre la Pro Seborga organizza la tradizionale Castagnata, una giornata enogastronomica con ballo campestre. A partire dalle ore 12 sarà organizzato un pranzo enogastronomico con carne alla brace, cinghiale, frescioi di baccalà … e tanto altro. Dalle ore 15 in poi Castagnata e frittelle di mela.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta