Il 2018 della Sinfonica di Sanremo è iniziato con l’impegno legato al Festival della Canzone Italiana ed è proseguito poi con le consuete Stagioni Invernale e Primaverile, con concerti sia in Sanremo sia fuori sede. A luglio ed agosto, si è ripetuto il grande successo nella suggestiva ed elegante cornice del Parco di Villa Ormond, registrando più volte il tutto esaurito come lo scorso anno. Settembre ha poi visto nuovamente i Professori esibirsi in varie chiese della Provincia con la consueta Rassegna di Musica Sacra – VII edizione, con 6 concerti in tutto – ed ora si riprende con la Stagione Invernale che ci porterà fino ai primi giorni di gennaio 2019, per poi affrontare nuovamente la pausa dedicata al Festival. Durante quel periodo, però, l’attività continuerà come sempre proponendo una serie di concerti con organici più contenuti.

La Stagione Invernale 2018 inizia – dopo il riscontro positivo della VII Edizione della Rassegna di Musica Sacra – con uno degli appuntamenti più importanti del calendario: la Nona di Beethoven. Sul palco 4 solisti, 47 musicisti e 2 cori polifonici, per quella che è stata definita una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico ed è considerata uno dei massimi capolavori del compositore tedesco, se non la più grandiosa composizione musicale mai scritta. Sinfonia che verrà eseguita, oltre che a Sanremo, anche a Nizza. Gli altri appuntamenti da sottolineare, per importanza nel Calendario, saranno quelli del 18 ottobre (Virtuosismo e rigore in Italia), del 7 novembre (Romantico tedesco), del 29 novembre (Beethoven: la maturità) e del 21 dicembre (Ouverture di Rossini, concerto benefico organizzato dai Lion’s Club e dalle Associazioni Service).

Ecco il Programma di ottobre nello specifico:

Mercoledì 3 ottobre – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 21

“Ludwig van Beethoven: la Nona Sinfonia”

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Soprano: Erika Peder

Mezzosoprano: Cristina Sogmaister

Tenore: Gian Luca Pasolini

Basso: Dante Roberto Muro

Cori: Coro Filarmonico “Musicanova”, diretto dal M° Paolo Caravati e Coro Filarmonico di Nizza, diretto dal M° Giulio Magnanini

Programma:

– Sinfonia n° 9 in Re minore Op. 125 per Soli, Coro ed Orchestra (1822-1824), di Ludwig van Beethoven (1770/1827)

Concerto fuori abbonamento – Prezzi: € 15 e € 12

Giovedì 11 ottobre – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 17

“Flauto mon amour”

Direttore: Andrea Vitello

Flauto: Luisa Sello

Programma:

– The awakening perception di Federico Torri

– Andante in Do Maggiore KV 315 per Flauto e Orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart

– Odelette Op. 162 per Flauto e Archi di Camille Saint-Saens

– Plenilunio e incantesimo della nuova (2014) per Archi di Valter Sivilotti

– Maravee – “Suite su temi popolari “ (2014) per Archi di Carlo Corazza

– Sinfonia n° 2 in La minore Op. 55 di Camille Saint-Saëns

Giovedì 18 ottobre – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 17

“Virtuosismo e rigore in Italia”

Direttore: Lawrence Golan

Violino: Sergej Krylov

Programma:

– Ouverture in stile italiano di Fabrizio Festa

– Concerto n° 1 in Re maggiore Op. 6 per Violino ed Orchestra di Nicolò Paganini

– Sinfonia in Re maggiore di Luigi Cherubini

Giovedì 25 ottobre – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 17

“Dedicato a Rossini“ (in occasione 150° dalla morte)

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Programma:

– Introduzione tema e variazioni per Clarinetto ed Orchestra di Gioachino Rossini

Martedì 30 ottobre, ore 9.30 e 11 e Mercoledì 31 ottobre, ore 9.30 e ore 15

Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo

Concerti per le Scuole: “Ciao Peppino”

Concertatore e solista al flauto: Mario Carbotta

Voce recitante: Enrico Beruschi

Musiche di: Giuseppe Verdi, Pietro Morlacchi, Giulio Briccialdi, Alessandro Cicognini.

Concerto fuori abbonamento – Ingressi 2 € e 5 €

Mercoledì 7 novembre – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 17

“Romantico tedesco”

Direttore: Anastasios Symeonides

Violino: Anna Tifu

Programma:

– Lule (Prima assoluta) di Salvatore Frega

– Concerto in Re maggiore Op. 77 per Violino ed Orchestra di Johannes Brahms

– Sinfonia n° 2 in Do maggiore Op. 61 di Robert Shumann

Giovedì 29 novembre – Teatro Centrale di Sanremo, ore 17

“Beethoven: la maturità”

Direttore: Amaury Du Closel

Pianoforte: Olga Kern

Programma:

– Concerto n° 5 in Mi bemolle maggiore Op. 73 per Pianoforte ed Orchestra “Imperatore” di Ludwig van Beethoven

– Sinfonia n° 7 in La Maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven

Venerdì 21 dicembre – Cinema Teatro Centrale di Sanremo, ore 21.30

Concerto benefico organizzato dai Lion’s Club e dalle Associazioni Service

“Ouverture di Rossini” (nel 150° anniversario della morte)

Direttore: Giancarlo De Lorenzo