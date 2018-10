Appuntamento sabato 6 ottobre alle ore 20.30 sul Roof Garden per la spettacolare ed esclusiva serata, che inaugura la stagione autunnale del calendario Vip del Casinò di Sanremo.

Chef Davide Scabin presenterà la sua creazione gastronomica pensata e da lui cucinata nella serata di gala riservata il 6 ottobre sul Roof Garden agli ospiti del Roof Garden. Il 5 ottobre nel Teatro dell’Opera alle ore 21.00 Scabin sarà l’inflessibile giudice del Festival degli chef di Sanremo e la sera del 6 ottobre cucinerà un piatto, per soddisfare i palati più raffinati. Terminata la cena nel buio della notte splenderà la magia di Dream, eteree immagini impalpabili “create con la stessa materia dei sogni”.

“ La serata inaugurale della stagione autunnale con Chef Scabin riafferma la capacità del Casinò di sapersi distinguere per originalità e qualità delle proposte d’intrattenimento”- Sottolinea Casinò Spa- “ E’ lunga la frequentazione degli chef stellati sempre graditi ai nostri ospiti, attenti alle sollecitazioni mediatiche. I maestri della buona cucina sono artisti che il pubblico apprezza e con cui spesso si instaura un feeling che assicura ancor più il successo della serata. Chiuderà l’esperienza gastronomica unica lo spettacolo “Dream” dove l’eleganza, la professionalità e i colori sapranno sospendere il Roof Garden in una dimensione, appunto, “da sogno” , come solo il Casinò può realizzare per i suoi visitatori.”

ROOF GARDEN: SABATO 6 OTTOBRE – CHEF DAVIDE SCABIN E SPETTACOLO ” DREAM

I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno, come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole, così Dream ci invita a sognare, a giocare, e a credere nei propri ideali, lasciando spazio allo stupore e all’incanto. La mente gioca con e nella natura attraverso le arti della danza e del canto live dando vita a visioni oniriche, popolate da creature che animeranno il ristorante per regalare a tutti un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Davide Scabin, artefice e ideologo del Combal.zero di Rivoli (Torino), è considerato dalla critica internazionale uno dei più talentuosi interpreti della cucina di ricerca. Da oltre vent’anni inventa e propone nuovi scenari gastronomici, dove il livello qualitativo altissimo è accompagnato da continue sorprese sul piano della variazione dello stile e dell’abbinamento di sapori e ingredienti, mai frutto di una scelta casuale, ma concepiti e disposti con meticolosità e precisione.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00.

Il programma Vip fa dell’esclusività e del glamour i suoi elementi distintivi, pensato per la migliore clientela, che può trovare i più diversi generi, rappresentati dai protagonisti del mondo dello spettacolo e televisivo, tra i più richiesti del momento.

Il cartellone continua Il 20 ottobre con Anna Maria Barbera, già attesa nel mese di agosto, che con la sua “Sconsy” . Intrattenimento d’autore direttamente da Colorato con Pucci, il 3 novembre con il suo umorismo graffiante sulle piccole e grandi vicissitudini della vita quotidiano per arrivare l’8 dicembre all’atteso concerto di Iva Zanicchi, che torna a Sanremo, sempre apprezzata e richiesta dal pubblico del Roof Garden.



Ecco il programma eventi settembre-dicembre 2018

sabato 6 ottobre – CHEF DAVIDE SCABIN E SPETTACOLO ” DREAM

Roof Garden

____________________________________________________

Sabato 20 ottobre ANNA MARIA BARBERA

Roof Garden

________________________________________________________________

Sabato 3 novembre PUCCI

Roof Garden

______________________________________________________

Sabato 8 dicembre IVA ZANICCHI

Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543