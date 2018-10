In considerazione dello sversamento in alveo del Torrente Argentina, a seguito delle operazioni di spegnimento incendio occorso in data odierna ad impianto di autodemolizione in regione Licheo a Taggia, in considerazione della possibilità di inquinamento di natura chimica della falda acquifera del Torrente Argentina, su indicazione del Dipartimento Prevenzione dell’ASL 1, a titolo precauzionale, il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra comunica di aver emesso ordinanza di divieto di utilizzo ad uso potabile dell’acqua erogata dal nostro acquedotto. Il divieto è riferito all’uso potabile ed, allo stato attuale, l’acqua può essere utilizzata a scopi igienici.