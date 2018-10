A causa di un incendio che ha colpito la zona nord del Comune di Taggia (lungo la Statale 548) il sindaco Mario Conio invita la cittadinanza a tenere, nel centro abitato di Taggia, le finestre chiuse e ad uscire di casa solo se necessario. Seguirà un ulteriore avviso.

Le fiamme sono divampate nella ditta Santamaria verso le 12, ma non si esclude una scintilla partita da un veicolo. Un vigile del fuoco è rimasto intossicato nel corso del lavoro di spegnimento di un incendio divampato in una ditta di demolizioni di auto a Taggia, nei pressi della strada provinciale della Valle Argentina. Il traffico è stato interrotto all’altezza del ponte vecchio di Taggia, per l’imponente coltre di fumo nero.